Work-School Chaos
aneb Jak stíhat školu i práci
Seminárka, směna, domácí úkol, prezentace, test, schůzka. Do toho trochu sociálního života, spánku a třeba i jedno teplé jídlo denně. Pokud tohle nestíháš, nejsi v tom sám*sama. Kombinovat studium s prací je realita spousty mladých lidí – a není to mnohdy vůbec snadné.
Problém často není v tom, že bychom nebyli dost výkonní. Spíš na sebe klademe přehnaná očekávání. „Time management by pro nás neměl být o tom, jak dělat víc. Je o tom, jak dělat efektivněji, smysluplněji, s větším přehledem a menším stresem. Je zcela individuální,“ vysvětluje Bára Pšenicová z Nevypusť duši.
Zkus si proto neplánovat ideální den, ale realistický – s pauzami, rezervou i možností, že některé věci prostě nestihneš. Pomáhá třeba místo „musím se učit“ říct si: „Dnes přečtu jednu kapitolu a udělám poznámky“. Přesně tak vzniká struktura a lepší pocit z pokroku.
👉 S organizací času ti může výrazně pomoci pár chytrých nástrojů. Zkus třeba Google Kalendář – snadno si v něm nastavíš bloky na učení, práci i volno. Pro větší přehled o úkolech je super Asana nebo Notion, kde si můžeš vytvořit vlastní systém to-do listů, projektů nebo studijních plánů.
👉 Na učení může zase skvěle fungovat i ChatGPT nebo třeba Notebook LM. Takové nástroje ti pomůžou shrnout texty, vymyslet otázky k testu nebo vysvětlit látku, které nerozumíš. Pokud se chceš učit efektivněji, vyzkoušej pomodoro techniku (25 minut soustředění, 5 minut pauza) nebo aplikace jako Forest, které tě odradí od scrollování. A pokud potřebuješ úplně vypnout, zkus digitální detox – třeba hodinku bez telefonu, procházku s podcastem nebo večer offline s knížkou. I to je součást balancu.
Stejně funguje i třídění úkolů podle priorit – co je nutné, co může počkat a co nemusíš dělat vůbec. Pomoci může i jednoduchý přehled času, třeba ve formě „koláče dne“, který ti ukáže, kde mizí tvoje energie. Možná zjistíš, že většinu času sice trávíš v Google Docs, zbytek ale na Instagramu.
Zní to jako klišé, ale pravidelnost je základ. Spánek, jídlo, učení i odpočinek si zaslouží svůj rytmus. Plánuj s rezervou – když ti to všechno nevyjde, svět se nezboří. Změnit plán není selhání, ale způsob, jak poznáváš, co ti funguje a co ne.
A když je toho na tebe už moc? Zkus třeba dechovou techniku „na jedničku“: dvě vteřiny nádech nosem, čtyři vteřiny výdech ústy, třikrát za sebou. Pomáhá to na stres, úzkost i přehlcení.
S přispěním Nevypusť duši
Jak na to?
Stanov si cíl, který dává smysl
Místo neurčitého předsevzetí si stanov konkrétní záměr – třeba že tento týden třikrát vyrazíš na dvacetiminutovou procházku. Čím konkrétnější a měřitelnější cíl bude, tím větší máš šanci ho skutečně splnit.
Nauč se pracovat s prioritami
Zkus si rozdělit úkoly podle důležitosti: co je nezbytné, co jen potřebné, co je volitelné a co můžeš klidně vypustit. Ulevíš tím hlavě a získáš realističtější přehled o tom, co opravdu musíš zvládnout.
Zaveď pravidelnou reflexi
Večer si sedni a napiš si tři jednoduché věci: co se ti dnes povedlo, co k tomu přispělo a co bys příště udělal*a jinak. Krátká reflexe pomáhá udržovat pozitivní nastavení a vědomí vlastních sil.
Sleduj, jak trávíš čas
Zkus si pár dní poctivě zapisovat, čím trávíš čas během dne. Může ti to otevřít oči – uvidíš, jestli se věnuješ věcem, na kterých ti záleží, nebo tě naopak něco neviditelně vysává.
Vytvoř si mapu svého dne
Nakresli si přehled toho, čemu věnuješ kolik času – od práce přes spánek až po odpočinek. Pomůže ti to odhalit nevyváženosti v denním režimu a najít prostor třeba pro péči o sebe.
Dej novým věcem čas
Každý nový návyk se vytváří postupně. Ať už chceš víc spát, pravidelně jíst nebo se hýbat, počítej s tím, že to chvíli potrvá. Pravidelnost a trpělivost jsou základ.
Plánuj, ale nebuď na sebe přísný*á
Plánování má být opora, ne bič. Když něco nevyjde, neznamená to selhání. Ber to jako příležitost k zamyšlení – možná byl plán příliš ambiciózní nebo se prostě změnily okolnosti.
