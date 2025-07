Safe Space

Duševní zdraví už konečně přestává být tabu, ale pořád kolem něj koluje spousta mýtů. Jedním z nich je i představa, že self-care znamená jen koupel s levandulí. Opravdová a dlouhodobá péče ale začíná ve chvíli, kdy si dovolíme vnímat, jak se vlastně máme – a nečekáme, až tělo nebo hlava vypoví službu.

Nemusíš každý den meditovat v lotosovém sedu. Stačí pár minut klidu, třeba ráno u kafe nebo večer bez telefonu. Zkus se sám*sama sebe zeptat: Jak se dneska mám? Co mi vzalo a co přineslo energii? Co pro sebe můžu udělat, aby mi bylo aspoň trochu líp? Pokud ti pomáhá psaní, klidně si myšlenky sepiš – i když nedávají smysl. I to je forma péče.

Péče o duši není o dokonalosti, ale o tom, co funguje tobě. Pro někoho je to osm hodin spánku, pro jiného běhání nebo klid s knížkou. Základ – jídlo, spánek, pohyb a kontakt – je ale dobré mít v merku. Čím dál víc se totiž mluví o vyhoření, a to nejen v práci, ale i u studentů.

„Je důležité připomenout, že se jedná o klinicky definovaný stav, který je vedený v Mezinárodní klasifikaci nemocí a jeho diagnostika náleží odborníkům v oblasti duševního zdraví. Zároveň ale chápeme, proč se pojem ‚vyhoření‘ používá i neformálně, často jako způsob, jak popsat celou řadu příznaků a prožitků,“ říká Bára Pšenicová z Nevypusť duši.