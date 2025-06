Internship Hustle

Proč tedy zkusit stáž?

„Stážisté jsou pro nás zásadní posilou, která přináší kreativní a inovativní pohledy,“ říká EB manažerka Hana Suchá ze Sazky, kde jsou stáže placené. A co když nemáš žádné zkušenosti? Nevadí. LinkedIn je tvoje digitální vizitka – ukaž na něm kurzy, dobrovolnictví nebo projekty, které už máš za sebou.

„Samotnou mě překvapuje, jak často potkávám studenty a studentky, kteří mi s obavami řeknou, že nevědí, co nabídnout. Po chvíli zjistíme, že vedou školní projekty nebo se angažují ve skautu. A to je věc, kterou by určitě měli u přijímacího řízení zmínit,“ říká Anna Briante z Philip Morris.

Pokud se pak chystáš na pohovor, připrav si sám*sama krátký pitch. Vysvětli, proč tě daná firma zajímá, co jí můžeš přinést, a zeptej se třeba, co dělali stážisté před tebou nebo co se od tebe čeká první měsíc. A neboj se říct si o finanční odměnu, pokud není uvedená. Předem si firmu taky prověř – třeba přes facebookové skupiny nebo bývalé stážisty na LinkedInu.

Kromě větších korporátů, které stáže spíš vypisují, zvaž i menší firmy. Právě tam totiž často dostaneš víc prostoru i odpovědnosti. A po stáži si vždy řekni i o zpětnou vazbu – pomůže ti pochopit, co zlepšit, a co si můžeš napsat do CVčka.